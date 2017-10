Toluoldii­socyanat (TDI) ist ein wichtiger Ausgangs­stoff für Schaum­matratzen und Sitz­polster. Vom 25. August bis 29. September 2017 produzierte BASF in Ludwigs­hafen aufgrund eines Produktions­fehlers mit Dichlor­benzol verunreinigtes TDI. 7 500 Tonnen dieser Substanz lieferte BASF aus. Ein Drittel davon sind laut Anbieter bereits verarbeitet worden.

Anbieter von Schaum­matratzen und Sitz­pols­tern, die im fraglichen Zeitraum geschäumt wurden, müssen ihre Produkte nun auf Dichlor­benzol prüfen. Diese Unter­suchungen dauern einige Tage. Auch die Stiftung Warentest fahndet in ihren Matratzentests stan­dard­mäßig nach Dichlor­benzol. Im aktuellen Test von Kalt­schaum­matratzen aus dem September 2017 fiel kein Produkt mit erhöhten Dichlor­benzol­werten auf. Die Matratzen hatten wir allerdings deutlich vor dem 25. August 2017 einge­kauft.

Rück­rufe und Liefer­stopps

Rück­ruf Dunlopillo. Inzwischen hat Dunlopillo Matratzen zurück­gerufen, die zwischen 26. September und 6. Oktober ausgeliefert wurden.

Rück­ruf und Produktions­stopp Recticel. Recticel hat Produktion und Auslieferung einge­stellt. Das Unternehmen vertreibt Matratzen in Deutsch­land unter den Namen Schlaraffia, Sembella, Superba und Swiss­flex.

Rück­ruf Ikea. Auch Ikea bietet besorgten Kunden die Rück­nahme an. Das gilt n für die Latex-Matratzen Morgedal, Matrand, Myrbacka sowie Matratzen der Familie Hövag, Hafslo, Hyllestad. Matratzen, die seit dem 25. August 2017 erworben wurden, können unter Vorlage des Liefer­scheins, der Rechnung oder des Kassenbons gegen Erstattung des Kauf­preises zurück­geben werden.

Unser Tipp: Verunsicherte Kunden, die nach dem 25. August 2017 eine neue Matratze bei anderen Anbietern gekauft haben, sollten sich an ihren Händler wenden und den Kauf­preis zurück­fordern. Dafür genügt der begründete Verdacht, die Matratze könne gesund­heits­schädliche Stoffe enthalten. Das mit Dichlor­benzol belastete TDI kann sich übrigens auch in Federkern­matratzen finden – etwa in Schaum­auflagen.