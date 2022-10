Die Stiftung Warentest hat ihren dritten FFP2-Masken-Test abge­schlossen. In unseren ersten beiden Unter­suchungen, die im Februar und Juli 2021 auf test.de erschienen, konnten wir nur vier von zwanzig Masken ohne Einschränkung empfehlen. Dieses Jahr schickten wir zwölf weitere FFP2-Masken ins Labor. Mit dabei waren auch drei Modelle, die als wieder­verwend­bar gekenn­zeichnet sind. Die wichtigsten Ergeb­nisse unserer drei Tests von nunmehr 32 Masken im Über­blick:

Die empfehlens­werten Masken. Rundum mit „geeignet“ empfehlen können wir nach wie vor nur die vier FFP2-Masken, die wir im Jahr 2021 geprüft und veröffent­licht haben. Je ein Modell von 3M, Lindenpartner, Moldex und Uvex. Alle vier schützen sehr gut vor Aerosolen, bieten genug Atem­komfort, über­zeugen in Pass­form und Dichtig­keit und schneiden unauffäl­lig in der Schad­stoff­prüfung ab. Die Masken sind laut Anbieter unver­ändert und zu den in unserer Test­tabelle genannten (regel­mäßig aktualisierten) Preisen erhältlich.

Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Linden­partner FFP2 NR LP2 kostet nur 50 Cent pro Stück, die Uvex FFP2 NR silv-Air lite 4200 nur 67 Cent. Sie gehören zu den vier Besten. Zum Vergleich: Die 3M-Maske hat einen Stück­preis von 2,74 Euro.

Welche Masken auch geeignet sind. Fünf weitere FFP2-Masken können wir zwar auch empfehlen, aber wegen sehr geringer Allergierisiken durch lösliche Latexpro­teine in den Bändern beur­teilten wir sie mit unserer zweit­besten Bewertungs­stufe „auch geeignet“. Allergiker sollten die Modelle von DK, Dräger, Hum, Jifa und Uvex vorsichts­halber nicht tragen.

Latexpro­teine in einigen Bändern Im aktuellen Test stellten wir bei neun von zwölf Masken fest, dass ihre Ohrsch­laufen beziehungs­weise Kopf­bänder mit löslichen Latexpro­teinen belastet waren. Ein Problem, das wir bereits bei sechs Modellen im Jahr 2021 ausmachten. Latexpro­teine zählen zu den All­ergenen, das heißt, sie können Über­empfindlich­keits­reaktionen auslösen. In Maskenbändern bergen sie aber nur ein sehr geringes Risiko für allergische Reaktionen wie Haut­ausschlag. Mehr Informationen dazu finden Sie hier.

Wieder­verwend­bare FFP2-Masken nicht empfehlens­wert. Die Modelle von Casada, Maskengrün und Unica gehören zu einem Masken­typ, der mit „R“ gekenn­zeichnet ist. Das steht für „reusable“, also wieder­verwend­bar. Anders als klassische FFP2-Einmalmasken, die nach maximal acht Stunden Tragedauer entsorgt werden sollen, lassen sich R-Masken mit der Hand waschen und sollen danach wieder einsetz­bar sein. Letzt­lich über­zeugte keine der drei Mehrweg-FFP2-Masken im Test, sei es weil sie nur geringen Atem­komfort boten oder wie die Unica FFP2 R im Pass­form- und Schad­stoff­test durch­fielen. Als erste von uns geprüfte FFP2-Maske erhielt sie die Bewertung unge­eignet.

Tipp: Nur kurz getragene FFP2-Einmalmasken müssen Sie nicht unbe­dingt sofort entsorgen. Für den privaten Gebrauch können Sie solche FFP2-Masken aufbereiten.

Bei diesen Masken bekommen Sie schlecht Luft. Zehn Masken haben wir als wenig geeignet bewertet, weil bei ihnen der Atem­komfort gering war. Betroffen sind die Einmalmasken von Ginensys med, Hygisun, Kingfa, Leikang, Mea Vita, Taidakang, Mivolis von dm und Altapharma von Ross­mann. Gleiches gilt auch für die wasch­baren FFP2-Masken von Casada und Maskengrün. Wer sie trägt, bekommt schlechter Luft als unter Masken mit hohem Atem­komfort.

Wegen der Pass­form nur einge­schränkt geeignet. In den drei Tests haben wir nur 22 der 32 Masken auf Pass­form geprüft, weil die anderen schon vorher durch die Atem­komfort-Prüfung gefallen waren. 12 dieser 22 Masken erfüllen nicht alle Norm-Anforderungen in der Prüfung auf Pass­form und Dichtig­keit. Die Unica versagte in dieser Disziplin sogar voll­ständig. Sie saß bei keiner der zehn Prüf­personen dicht.

Woran erkenne ich, ob die FFP2-Maske dicht ist? Wichtig ist, den sicheren Sitz des Atem­schutzes selbst zu über­prüfen. Ein Anzeichen dafür, dass die Maske prima passt und kein Leck hat: Beim Ausatmen bläht sie sich auf, beim Einatmen zieht sie sich zusammen. Weitere Fragen zur Pass­form beant­worten wir im Artikel So sitzt Ihre FFP2-Maske besser – etwa auch, was Bart­träger tun können, um den Sitz ihrer Maske zu optimieren.