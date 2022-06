Säureblocker unterdrücken die Bildung von Magensäure fast voll­ständig. Zwar nimmt die Zahl der Menschen zu, die an der Refluxkrankheit leiden, bei der Betroffene die Mittel oft einnehmen. Das allein kann die anhaltend hohe Zahl der Verordnungen aber nicht erklären. Es liegt wohl auch daran, dass die Mittel als Alleskönner gelten und selbst bei Magen­problemen ohne klare Diagnose oder Reizdarm einge­setzt werden.

Generell sind die Wirk­stoffe gut verträglich. Bei Lang­zeit­einnahme gibt es jedoch aus Studien Hinweise auf Risiken – etwa auf ein erhöhtes Risiko für Speise­röhrenkrebs, Knochenbrüche, Herz-Kreis­lauf-Erkrankungen, Lungen­entzündung sowie Darm­infektionen. Der säurelose Magen erleichtert den auslösenden Bakterien wohl den Eintritt in den Körper.

Gefahr eines Vitamin-B 12 -Mangels

Bekannt ist außerdem, dass Magen­schutz­mittel lang­fristig einen Mangel an Vitamin B12 begüns­tigen können. Die Aufnahme des Vitamins aus der Nahrung erfordert Magensäure. Das gilt auch für Magnesium, Eisen und Kalzium.

Mangelt es an Kalzium, kann Osteoporose entstehen, was wiederum das bereits beschriebene Risiko für Knochenbrüche erhöht. Zudem können sich die Säure­blocker darauf auswirken, wie andere Arznei­mittel in den Körper aufgenommen werden.