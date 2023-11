Nach seinem Sommer­hoch geriet der MSCI World in ein kleines Tief. Vorsicht: Viele betrachten den beliebten Index in Dollar statt Euro, das führt in die Irre. Die Analyse.

MSCI World. An den Aktienmärkten geht es nicht immer nur nach oben. Wer in einen MSCI-World-ETF investiert, braucht sich wegen kleiner Auf und Abs keine Sorgen zu machen. © Getty Images / Aitor Diago

Zehn Prozent runter in drei Monaten Nach seinem Hoch im Juli 2023 ist der MSCI World, gerechnet in US-Dollar, um rund zehn Prozent gefallen. Von seinem Tief Ende Oktober hat er sich allerdings wieder weit­gehend erholt. Der kleine Einbruch gab jedoch vielen Anlegenden Anlass zu Sorge und Kritik. Ist der MSCI World vielleicht doch nicht so ein guter Index wie oft behauptet? Sind der hohe US-Anteil und die vielen IT-Unternehmen am Ende Schuld an der Schwäche? Wir haben das über­prüft.

Ein Jahr MSCI World – einmal in Euro, einmal in Dollar Zunächst wollen wir den MSCI World mit sich selbst vergleichen: einmal in US-Dollar gerechnet, einmal in Euro. Hiesige Anleger müssen auf den Kurs in Euro schauen, wenn sie wissen wollen, wie viel Rendite sie mit ihrem ETF erzielt haben. Der Kurs in US-Dollar ist hierfür irrelevant. Wie die Grafik zeigt, lief der MSCI World in US-Dollar auf Jahres­sicht besser als sein Pendant in Euro. Seit dem Hoch Ende Juli 2023 ist die Dollar-Variante des Index zwischen­zeitlich jedoch stärker gefallen als die Euro-Version. Euro-Anleger profitierten davon, dass der Dollar im selben Zeitraum gestiegen ist. Hiesige Investoren konnten somit die Index­verluste durch die Währungs­gewinne teil­weise wieder ausgleichen.

USA besser als Welt Immer wenn der MSCI World Schwäche zeigt, ruft das die Kritiker auf den Plan – die prinzipiell bemängeln, dass der US-Anteil des Index mit rund 70 Prozent zu hoch sei. Ein Welt­investment sei das nicht, heißt es. Das stimmt so nicht: Der MSCI World Index spiegelt exakt die Kräfte­verhält­nisse an den Welt­börsen wider – zumindest die der Industrienationen. Und hier spielen die USA nun einmal die bedeutendste Rolle. Wie die Grafik zeigt, sind US-Aktien für sich genommen sogar besser gelaufen als der Welt­aktienmarkt insgesamt – und zwar sowohl auf Jahres- als auch Halb­jahres­sicht. Größere Aktienmärkte, die schlechter abge­schnitten haben als der Welt­index als Ganzes sind Groß­britannien, die Schweiz, Kanada und Hong­kong. Unterm Strich profitierten Anle­gerinnen und Anleger demnach auch in der jüngsten Schwächephase vom hohen US-Anteil.

Länder­vergleich Der Chart zeigt die Wert­entwick­lung der 23 im MSCI World Index enthaltenen Länder über sechs Monate und ein Jahr.

IT läuft besser als gedacht Eine andere häufig geäußerte Kritik bezieht sich auf den hohen Anteil der IT-Branche im Index. Tech-Firmen bringen es auf ein Gewicht von gut 20 Prozent, auf Platz zwei liegen Finanz­titel mit 15 Prozent, gefolgt von der Gesund­heits­branche mit rund 13 Prozent. Auch hier zeigt der Branchen­vergleich: IT ist über alle betrachteten Zeiträume die mit Abstand beste Branche im Index. Ohne sie hätte sich der MSCI World wesentlich schlechter entwickelt.

Branchen­vergleich Die Grafik zeigt die Entwick­lung der im MSCI World enthaltenen Sektoren über einen Monat, sechs Monate sowie ein Jahr. Tipp: Länger­fristige Analysen zu den Entwick­lungen der Branchen und Länder finden Sie in unserem Beitrag Das steckt hinter dem Welt-Index für ETF.

Wachs­tums- und Qualitäts­aktien vorn Nun schauen wir uns noch an, wie die verschiedenen Aktien­strategien abge­schnitten haben. Über die untersuchten Zeiträume von einem Jahr und sechs Monaten liegen Growth und Quality vorn, die beliebte Dividenden­strategie bleibt hingegen deutlich zurück. Auf einen Monat betrachtet hat die Monument­umstrategie am besten abge­schnitten. Tipp: Mehr über die verschiedenen Anla­gestile erfahren Sie im Beitrag 6 Anlagestrategien, die Sie kennen sollten.

Strategie­vergleich Die Grafik zeigt die verschiedenen Anla­gestile im Vergleich.

Fazit für Anlegende In seiner in Euro berechneten Version notiert der MSCI World zurzeit rund 1,8 Prozent unter seinem Allzeit­hoch vom 14. September 2023. Ein deutscher Anleger in einem MSCI World ETF spürt also aktuell eine kleine Schwäche, aber nichts Besorgnis­erregendes. Der höchste zwischen­zeitliche Verlust in den vergangenen zwei Jahren betrug knapp 18 Prozent. In US-Dollar hat der Index sein Allzeit­hoch bereits am 4. Januar 2022 markiert. Danach hat er zwischen­zeitlich fast 26 Prozent verloren. Derzeit liegt er noch rund 4,6 Prozent unter dem Höchst­wert. Anlegende in den USA haben also einen größeren zwischen­zeitlichen Verlust erlitten als Investoren im Euro-Raum. Inzwischen sehen beide Anleger­gruppen ihr MSCI World Investment fast schon wieder auf Allzeit­hoch. Seit der kurzen Zeit des letzten Allzeit­hochs des MSCI World Index in Euro hat keiner der oft genannten Schuldigen USA, Growth oder IT schlechter als der Welt­index abge­schnitten. Sie liefen ähnlich oder besser als der MSCI World. Deutsche Aktien haben etwas mehr verloren als der Index. Schwellenländer liefen ähnlich schlecht wie der MSCI World. Im Index vertreten sind sie nicht, da er per Definition nur Industrieländer umfasst.

Wie sollen Aktien­anleger auf eine Markt­schwäche reagieren? Unsere regel­mäßigen Lese­rinnen und Leser wissen es: Gleich, wie gut oder schlecht die Aktienmärkte gerade laufen, kein Anleger sollte versuchen, Schwächephasen zu vermeiden und vor neuen Kurs­anstiegen wieder einzusteigen. Das klappt weder bei Profis noch bei Privat­anlegern. Auch aktuell hätte es nicht funk­tioniert: Wer Ende Oktober ausgestiegen wäre, hätte ziemlich sicher die Kurs­erholung im November verpasst. Ein Portfolio muss zum Risiko­profil und Anla­gehorizont eines Anlegers passen und dann sollte man es so lassen – in guten wie in schlechten Zeiten. Für Sparplansparer sind solche Schwächephasen sogar gut, wenn sie erst kürzlich einen Sparplan ange­fangen haben und noch lange sparen wollen. Markt­einbrüche zu Beginn sorgen für güns­tige Einstiegs­preise und höhere Renditen in den Folge­jahren.