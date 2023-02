Steigt die Luft­feuchtig­keit in Räumen dauer­haft über 60 Prozent, droht Schimmel. Helfen Tipps zum richtigen Lüften nicht, können Luft­entfeuchter sinn­voll sein.

Luft­entfeuchter im Test von Which

Unsere britische Part­ner­organisation Which hat zwölf Luftentfeuchter getestet. Neun davon sind empfehlens­wert, darunter drei in Deutsch­land erhältliche: DeLonghi DEX214F (280 Euro) und Meaco Arete One 25L (319 Euro) eignen sich eher für Wohn­räume, Meaco DD8L Zambezi (325 Euro) auch für Keller und Garagen. Die Geräte ziehen allerdings recht viel Strom.