Long Covid Von Corona ausgebremst: Wo Sie Hilfe finden

Es gibt keine sicheren Diagnosen, keine anerkannten Therapien, keine klaren Ursachen. Trotzdem ist die Krankheit da: Long Covid. Der Begriff steht für die Vielzahl an Beschwerden, die nach Covid-19-Erkrankungen auftreten können. Oft verschwinden sie, manchmal bleiben sie und belasten Berufs- und Alltags­leben. 2020 wurden erste Fälle bekannt, mitt­lerweile gibt es Hundert­tausende. Einer aktuellen Studie zufolge leiden 25 Prozent der Erwachsenen Monate nach der Covid-19-Infektion unter Long-Covid-Symptomen.

Wer nach einer Covid-19-Erkrankung an anhaltenden Beschwerden leidet, die vor dem Infekt nicht bestanden, sucht am besten Allgemeinmedizinerin oder -mediziner auf. Allerdings sind nicht alle mit dem komplexen Krank­heits­bild vertraut. Einige Patienten erzählen, ihre Probleme würden nicht ernst genommen oder als psycho­somatisch abge­tan. Doch seit 2021 gibt es eine medizi­nische Leit­linie für Long Covid und einen eigenen ICD-Code, mit dem welt­weit Krankheiten und Gesund­heits­probleme eindeutig zuge­ordnet werden: U09.9!. Dieser Diagnose­schlüssel steht auch auf Krank­schreibungen.

Über­weisung zu Fachmedizinern

Sind weitere Tests nötig, können Haus­ärztinnen und Haus­ärzte an Spezialisten wie Pneumologen, Kardiologen oder Neurologen über­weisen. Auf Termine bei ihnen müssen Kassenpatienten jedoch oft lange warten. Für Privatpatienten bietet das Institut der Lungenfach­ärztin Jördis Fromm­hold in Rostock ab Januar 2023 eine bundes­weite Beratung für Long-Covid-Patienten per Video­telefonat an.