Im Jahr 2022 lag der Brutto­lohn von Frauen durch­schnitt­lich 18 Prozent unter denen von Männern, so das Statistische Bundes­amt. Die Gründe: Frauen arbeiten öfter in Teil­zeit und in schlechter bezahlten Berufen und haben seltener eine Führungs­position. Das Amt ermittelt auch, wie hoch die Lohn­unterschiede bei vergleich­barer Qualifikation und Tätig­keit sind. Frauen verdienen durch­schnitt­lich 7 Prozent pro Stunde weniger als männ­liche Kollegen in gleicher Position.

Neues EU-Gesetz schafft Erleichterung

Es ist allerdings Besserung in Sicht, denn seit Ende April 2023 gilt auf Ebene der Europäischen Union (EU) die neue Lohn­trans­parenz­richt­linie und damit ändert sich auch die Beweislast zugunsten der Arbeitnehme­rinnen und Arbeitnehmer. Zukünftig obliegt es den Arbeit­gebern zu beweisen, dass in ihrer Firma keine Diskriminierung bei der ­Bezahlung statt­findet. Die neue EU-Richt­linie verpflichtet außerdem alle EU-Unternehmen, egal wie groß oder klein, offen­zulegen, wer wie viel Geld verdient. Geheimhaltungs­klauseln zum Gehalt in Arbeits­verträgen sind künftig verboten und Arbeit­geber müssen Strafen fürchten, wenn sie sich nicht an die Regeln halten. Deutsch­land und alle anderen EU-Mitglied­staaten haben nun drei Jahre Zeit, die neue Lohn­trans­parenz­richt­linie in nationales Recht umzu­setzen.