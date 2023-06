Lithium-Ionen-Akkus. Die Technologie will auch IIS nutzen. © Getty Images / Petmal

Mitarbeiter der Vertriebs­firma Fidelity InvCap rieten einem Finanztest-Leser telefo­nisch, in die Interna­tional Investment Services Corporation (IIS) aus Sherwood, Kanada, zu investieren. Solche Anrufe sind verboten, denn unser Leser hatte nicht einge­willigt. Fidelity InvCap reagierte nicht auf unsere Anfrage und war im britischen Handels­register nicht zu finden. IIS betonte: „Wir haben keine Geschäfts­beziehung mit diesem Unternehmen und wir distanzieren uns ausdrück­lich von solchen Praktiken.“ IIS biete Aktien und digitale Wert­marken (Token) als Privatplatzierung für weniger als 150 Personen an. Die Firma ging nicht auf Fragen nach Erfahrungen in der Branche ein. Sie ist erst seit 8. März 2023 im Handels­register einge­tragen, die Risiken sind sehr hoch. IIS und Fidelity InvCap kommen auf die Warn­liste Geld­anlage.