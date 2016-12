© Thinkstock Schlüssel­erlebnis. Ein Wohnungs­tausch kann viele schöne Über­raschungen bescheren – aber auch unlieb­same.

Wer seine Wohnung im Urlaub tauscht, kann preis­wert Urlaub machen, sich in der Fremde wie zu Hause fühlen und neue Freunde finden. Das versprechen zumindest Vermittler wie Home­link oder Haustausch­ferien. Wir wollen von unseren Nutzern wissen: Was sind Ihre Erfahrungen? Ist diese Urlaubs­variante wirk­lich so problemlos? Schreiben Sie an wohnungstausch@stiftung-warentest.de!