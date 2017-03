© Thinkstock Ärger ums Hörgerät. Wenn die Kasse nicht zahlen will, landet der Streit manchmal auch vor Gericht.

Die Krankenkasse kürzt bei der Physio­therapie, will ein teures Hörgerät nicht zahlen oder lehnt eine Kur ab. Die Pflegekasse gewährt nicht den – aus Sicht des Betroffenen – angemessenen Pfle­gegrad oder will die Kosten für ein spezielles Pflegebett nicht über­nehmen. Gegen solche Entscheidungen ihrer Krankenkasse können Versicherte Wider­spruch einlegen. Hatten Sie schon einmal Ärger mit Ihrer Kasse? Ihre Erfahrungen interes­sieren uns: Schreiben Sie an widerspruch-kk@stiftung-warentest.de!