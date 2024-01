Bei jedem Todes­fall ist eine Leichenschau durch einen Arzt vorgeschrieben. Die Gebühren­ordnung für Ärzte (GOÄ) nennt hierfür einen Kosten­rahmen, der in der Regel zwischen 103 Euro und 265 Euro liegt. Die konkrete Gebühr ist abhängig von der Dauer und dem Umfang der Leistung, der Uhrzeit und dem Wochentag sowie der Entfernung der Arzt­praxis (alternativ des Wohn­orts des Arztes) zum Ort der Leichenschau. Bei Entfernungen von über 25 Kilo­metern geht die GOÄ davon aus, dass der übliche Rahmen über­schritten ist: Beträge über 300 Euro können jetzt berechnet werden.

Wenn ein Mensch verstirbt, muss er von einem Arzt untersucht werden. Er sieht nach, ob Verstorbene eines natürlichen Todes gestorben ist und stellt den Toten­schein aus. Bezahlt wird die Leichenschau von den Angehörigen. Denn mit dem Tod erlischt die Mitgliedschaft in der Krankenversicherung . Die Kosten sind in der Gebühren­ordnung für Ärzte (GOÄ) fest­geschrieben.

Ihnen liegen zahlreiche Beschwerden über zu hohe Rechnungen für die Leichenschau vor. Was ist das Problem?

Für eine Leichenschau sind 40 Minuten veranschlagt

Worauf sollten Angehörige achten?

Uns liegen berechtigte Beschwerden über die Dauer der Leichenschau vor. Den vollen Satz dürfen Ärzte nur berechnen, wenn die Leichenschau mindestens 40 Minuten in Anspruch nimmt. Der Anfahrweg zum Verstorbenen darf hierbei nicht berück­sichtigt werden. Bei einer kürzeren Leichenschau müssen Ärzte einen reduzierten Satz in Rechnung stellen.

Was können Angehörige tun, wenn sie zu hohe Rechnungen bemerken?

Zunächst beim Arzt nach­fragen, warum er einen so hohen Betrag in Rechnung stellt. Der Arzt muss dann erklären, wie die Kosten zustande kommen. Oft sehen Angehörige den Betrag erst mit der Schluss­abrechnung des Bestattungs­unter­nehmens – aber auch in diesem Fall sollten sie nach­fragen und die Rechnung gegebenenfalls kürzen oder den Betrag für die Leichenschau nur unter Vorbehalt bezahlen. Darüber sollten sie aber das Bestattungs­unternehmen vorher informieren.