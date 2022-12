Die Zinsen steigen über­all. Wir zeigen, was das für Kundinnen und Kunden bedeutet, die mit Lebens­versicherungs­produkten für ihre Alters­vorsorge sparen.

Millionen Menschen sparen in Deutsch­land mit Lebensversicherungsprodukten für ihr Alter. Egal, ob es um private Rentenversicherungen, Riester-Rentenversicherungen oder Betriebsrenten geht. Bei allen Varianten befand sich die Über­schuss­beteiligung, also die Verzinsung der Produkte, in den letzten Jahren im Sink­flug.

Dreht sich nun dieser Trend und können Kundinnen und Kunden wieder auf bessere Renditen bei ihrer Lebens­versicherung hoffen? In unserem Artikel erklären wir, welche Kunden­gruppen wann von steigenden Zinsen profitieren und welche Kunden eher das Nach­sehen haben.

Warum sich der Artikel Zins­anstieg bei Lebens­versicherungen für Sie lohnt

Zeitraum. Der Artikel erklärt, in welchem Zeitraum Kundinnen und Kunden mit steigenden Verzinsungen rechnen können.

Interview. Der stell­vertretende Vorstands­vorsitzender der Deutschen Aktuar­ver­einigung Max Happacher ordnet die aktuelle Zins­situation aus Sicht der Versicherungs- und Finanzma­thematiker ein.

Heft­artikel als PDF. Nach dem Frei­schalten erhalten Sie den Heft­artikel aus Finanztest 1/23 zum Download.

Über­schuss­beteiligung relevant für die Alters­vorsorge Bei vielen Alters­vorsorgever­trägen bei Lebens­versicherern gibt es eine garan­tierte Verzinsung. Früher gab es Zeiten mit 4 Prozent garan­tierter Verzinsung, heute sind aufgrund des Zins­niveaus der vergangenen Jahre nur noch maximal 0,25 Prozent erlaubt. Wenn die Versicherer das Geld ihrer Kunden anlegen, entstehen im Optimalfall höhere Erträge als sie für diese Garan­tien benötigen. Diese Über­schüsse werden an die Versicherten in Form einer Über­schuss­beteiligung ausgeschüttet. Die garan­tierten Zinsen, die jähr­liche Über­schuss­beteiligung und der Schluss­über­schuss am Ende des Vertrags ergeben dann die gesamte Verzinsung des Verträge.