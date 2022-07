Axa will 900 000 klassische Lebens- und Renten­versicherungs­verträge an die Run-Off-Gesell­schaft Athora verkaufen. Zurich will 720 000 Verträge an das Unternehmen Viridium über­tragen. In den letzten Jahren haben Versicherer wie die Generali ebenfalls Vertrags­bestände verkauft. Die Finanz­aufsicht Bafin muss den Verkäufen allerdings noch zustimmen. Viele Lebens­versicherer sind unter Druck, weil es ihnen in der Nied­rigzins­phase immer schwerer fällt, an den Kapitalmärkten hohe Erträge zu erzielen. Die brauchen sie, um die Leistungen erfüllen zu können, die sie in früheren Renten- und Lebens­versicherungen garan­tiert haben.