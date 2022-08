Bund der Versicherten streitet mit Victoria Leben

Im Streit um Bewertungs­reserven zieht der Bund der Versicherten (BdV) nun vor das Bundes­verfassungs­gericht. Auslöser ist ein Konflikt mit der Ergo-Tochter Victoria Leben. Per Verfassungs­beschwerde will der BdV erreichen, dass Kunden angemessen an den Reserven beteiligt und genau darüber informiert werden. Bewertungs­reserven entstehen, wenn der Markt­wert einer Kapital­anlage des Versicherers über dem Anschaffungs­preis liegt – wenn also der Wert der mit Kundengeld erworbenen Immobilien, Aktien­anlagen oder Zins­papiere gestiegen ist.