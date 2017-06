Geschäfte mit der Angst

„Sind Sie vorbereitet? In diesen unruhigen Zeiten sollte jeder einen soliden Notvorrat im Haus haben“, heißt es auf der Home­page des Anbieters notvorsorge.com, der neben Lang­zeit­lebens­mitteln auch Atem­schutz­masken und Macheten verkauft. Die Schweizer Sichersatt AG wirbt: „Notvorrat ist eine Versicherung – mit realen, essbaren Gütern!“ Die Firma Survicamp verschickt derzeit Flyer, auf denen in großen, drohenden Lettern „14 Tage Strom­ausfall“ steht – der Anbieter bewirbt damit „Lang­zeit-Lebens­mittel für die ganze Familie“. Zielgruppe sind zum einen Prepper, also Menschen, die jeder­zeit mit einer Katastrophe rechnen und dementsprechend vorbereitet sein wollen – mit Notfall­ruck­säcken, Werk­zeugen zum Über­leben in der Natur, Waffen zur Selbst­verteidigung. Aber die Anbieter wittern auch bei jenen ein Geschäft, die sich bislang wenig Gedanken über Krisen gemacht haben, die das öffent­liche Leben bedrohen könnten.