Tipps für die Bevor­ratung

Neben dem Bundes­amt für Bevölkerungs­schutz und Katastrophen­hilfe gibt auch das Bundes­ministerium für Ernährung (BMEL) auf seiner Seite ernaehrungsvorsorge.de Rat zum Vorrat. Mithilfe des Vorratskalkulators kann jeder dort seinen individuellen Bedarf ausrechnen – egal ob Fleisch­esser oder Vegetarier. Nach Einschät­zung des BMEL sollte „ein ausreichender (Not-) Vorrat an Lebens­mitteln für etwa 10 Tage ... in jedem Haushalt vorhanden sein“. Das helfe nicht nur in Notfällen, sondern mache auch das tägliche Leben leichter, da Vorrats­haltung Zeit spare − und auch Geld, etwa indem man auf Sonder­angebote setzt.