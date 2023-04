Wie gut funk­tioniert die Online­bestellung von Lebens­mitteln und Drogerie­artikeln? Die Stiftung Warentest hat untersucht, wie gut das bei sechs Liefer­services klappt. Außerdem prüften die Tester, wie es um die Arbeits­bedingungen der Fahre­rinnen und Fahrer steht und wie stark sich die Unternehmen für Umwelt­aspekte bei der Lebens­mittel­lieferung engagieren.

Im Test waren die Schnell­lieferer Flink, Getir und Gorillas, die Lieferung inner­halb von Minuten verheißen. Außerdem testeten wir die Dienste Bringmeister, Flaschen­post und Rewe, die zumindest mancher­orts anbieten, binnen Stunden zu liefern. Der Vergleich lohnt sich: Zwei Testsieger über­zeugen mit Service und Auswahl. Einige der Dienste hatten dagegen Probleme mit Kühl­ware – sie kam teils zu warm an. Beim Engagement für Arbeits­bedingungen und Umwelt­schutz steht kein Lebens­mittel-Liefer­dienst insgesamt gut da – bei unterschiedlichen Stärken und Schwächen.

Warum sich der Test von Lebens­mittel-Liefer­services für Sie lohnt Test­ergeb­nisse Sie erfahren, wie gut das Bestellen und die Lieferung bei den sechs Lebens­mittel-Liefer­services Bringmeister, Flaschen­post, Rewe, Flink, Getir und Gorillas klappt. Außerdem lesen Sie, wie die Arbeits­bedingungen und das Umwelt-Engagement der Anbieter aussehen. Der beste Lebens­mittel-Liefer­service für Sie Mit wenigen Klicks können Sie die Test­ergeb­nisse nach Ihren Vorgaben filtern, etwa nach dem besten Liefer­service oder dem Engagement für Arbeits­bedingungen. So finden Sie Ihren persönlichen Testsieger. Kauf­beratung und Interview Wir erläutern, auf welche Unterschiede es sich zu achten lohnt: vom Herunter­laden der App über den Bestell­vorgang bis zur Lebens­mittel-Lieferung. Sie erfahren, in wie vielen Städten die einzelnen Services ihre Dienste anbieten, welche Liefer­gebühren sie verlangen und ob sie auch sams­tags liefern. Eine Gewerk­schafterin sagt zudem, warum es Fahr­radlieferanten schwer haben, für bessere Arbeits­bedingungen zu kämpfen. Heft­artikel als PDF Nach dem Frei­schalten erhalten Sie Zugriff auf ein PDF zum Download mit den Artikeln über die Tests von Qualität und Unter­nehmens­ver­antwortung der Lebens­mittel-Liefer­dienste aus test 5/23.

Lebens­mittel bestellen: Welcher Service zu mir passt Wenn‘s eilt, kommen Schnell­liefer­dienste mit ihren Ridern auf Rädern oder Scoo­tern infrage. Sie versprechen, die bestellten Produkte inner­halb von Minuten direkt an die Wohnungs­tür zu bringen. Für Groß­einkäufe eignen sich Liefer­services mit breitem Sortiment, die ihre Ware mit Trans­portern ausliefern. Zumindest in einigen Städten bieten die geprüften Dienst­leister eine Lieferung am Bestell­tag binnen Stunden an. Tipp: Da einige Liefer­dienste im Test teils Probleme mit Kühl­ware hatten, sollten Sie solche Produkte nur für den baldigen Verzehr bestellen und nach der Lieferung zügig in den Kühl­schrank stellen.

Lebens­mittel-Liefer­service mit Zusatz­kosten Zusätzlich zum Waren­preis können Liefer­kosten anfallen – teils hängen sie vom Bestell­wert, Liefer­zeit­fenster, der Region, in der bestellt wurde, oder von der Entfernung zwischen Liefer­ort und dem Waren­lager des Anbieters ab. Unterschiedlich sind auch die Mindest­bestell­werte der Dienste. Im Test reichten sie von 10 bis maximal 50 Euro.

Lebens­mittel liefern lassen – so haben wir geprüft Für unseren Vergleich der Liefer­services bestückten wir einen Warenkorb mit insgesamt zwölf gekühlten, zer­brech­lichen und schweren Lebens­mitteln – von Fleisch über Mozzarella und Eier bis zu Wasch­mittel und Sekt. Wir orderten die Waren jeweils per App und ließen sie an Test­haushalte in Berlin, München und bei den Schnell­liefer­diensten auch in Düssel­dorf liefern. Geschulte Tester und Teste­rinnen prüften dann unter anderem, ob die Kuriere pünkt­lich vor der Tür standen, die Bestellung komplett war, welche Oberflächen­temperatur die Verpackung der Kühl­ware hatte und ob die Produkte unver­sehrt ankamen.

Kritik an den Arbeits­bedingungen Vor allem die Start-ups Flink, Getir und Gorillas stehen in der Kritik, ihr Streben nach Gewinn auf dem Rücken ihrer Angestellten auszutragen. Wie sind die Arbeits­bedingungen wirk­lich in der Branche? Und welche Rolle spielt der Umwelt­schutz in der Auslieferung? Um das heraus­zufinden, baten wir alle sechs Liefer­services im Test, Fragebögen zu beant­worten. Die Angaben über­prüften wir unter anderem vor Ort in den Waren­lagern. Außerdem sprachen wir mit einer Berufs­genossenschaft, Gewerk­schaften und Wissenschaft­lern über die wichtigsten Vorwürfe aus Medienbe­richten, die sich vorwiegend an die Start-Ups richten: Wie sicher sind die Beschäftigungs­verhält­nisse der Fahre­rinnen und Fahrer? Wie steht es um Bezahlung, Ausstattung und Mitbestimmung?