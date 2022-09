Lattenroste im Test Selten zu empfehlen

Ist ein federnder Lattenrost wichtig für guten Schlaf? Das fragte sich die Stiftung Warentest und ließ zehn Holz-Lattenroste antreten – in Kombination mit zehn Matratzen aus dem aktuellen Matratzen-Test. Die Roste bestehen aus Feder­leisten sowie verstell­barem Kopf- und Fußteil.

Für einen erhol­samen Schlaf kommt es besonders auf die Liegeeigenschaften an. Bei Seiten­schläfern sollte die Wirbelsäule gerade und parallel zum Boden sein. Bei Rücken­schläfern ihre natürliche „Doppel-S-Kurve“ formen. Im besten Fall ist eine Matratze so aufgebaut, dass sie genau diese Haltungen ermöglicht. Ein guter Lattenrost sollte diesen Aufbau nicht stören oder etwaige Defizite einer Matratze durch seine federnden Leisten kompensieren.

Tatsäch­lich schafft das kaum ein Lattenrost im Test. Nur selten brachte er Vorteile, wie zum Beispiel die Testsieger-Kombi. Güns­tiger und in vielen Fällen besser ist eine gute Matratze aus unserer Testdatenbank auf einem starren Holz­rost. Wir zeigen Ihnen auch, wie Sie einen Lattenrost selbst bauen können.

Lattenroste im Test: Federnd und 90 x 200 cm groß

Ohne Lattenrost geht es nicht – denn eine Matratze muss von unten gut belüftet sein und Feuchtig­keit abgeben können. Lattenroste gibt es mit federnden Leisten, als starren Roll­rost oder als Tellerlattenrost, mit manuell verstell­barem Kopf- und Fußteil oder als elektrischen Lattenrost.

Die Stiftung Warentest hat den „Klassiker“ geprüft: Lattenroste mit federnden Holz­leisten in der Stan­dard­größe 90 x 200 Zenti­meter. Im Test traten zehn solcher Lattenroste in Kombination mit einer Schaum­matratze desselben Anbieters an. Unter den Anbietern im Test sind Matratzen-Lattenrost-Kombinationen von Ikea, Schlaraffia und Matratzen Concord. Die Lattenroste kosten rund 150 bis 330 Euro – für die Kombinationen aus Lattenrost und Matratze kommen rund 360 bis 840 Euro zusammen.

Tipp: Sie können schon vor dem Frei­schalten des Tests sehen, welche Matratzen-Lattenrost-Kombinationen die Stiftung Warentest geprüft hat.