Wer seinen Laptop täglich mit zur Arbeit trägt oder auf Reisen mitnimmt, braucht guten Schutz vor Regen. Unsere Test-Partner dTest (Tschechien) und Råd & Rön (Schweden) haben elf Laptop-Ruck­säcke mit einem gemessenen Innenvolumen von 18 bis 27 Litern auf Wasser­dichtig­keit, Trage­komfort, Stabilität und Sicherheit getestet. Die Produkte wurden dafür unter anderem 30 Minuten künst­lichem Regen ausgesetzt und zehn Minuten in ein flaches Wasser­bad getaucht. Auch Trage­komfort, Zugäng­lich­keit der Fächer und Verschleiß prüften unsere Kollegen.

Aber auch der Osprey Trans­porter Flap (circa 70 Euro, 21 Liter) und der preisgüns­tigere Quechua NH 500 Escape von Decathlon (circa 40 Euro, 23 Liter) hielten das Wasser weit­gehend zurück. Nur am Boden drang beim Quechua etwas Feuchtig­keit ein. Bei ihm bemängelten die Tester allerdings den Verschleiß der Riemen-Fixierungen. Alle drei Modelle sind auch in Deutsch­land erhältlich.

Ein Modell hielt dem Regen besonders gut stand: Patagonia Black Hole (circa 120 Euro). Er kann als einziger in zenti­meterhohem Wasser stehen ohne innen nass zu werden. Mit 27 Litern gemessenem Pack­maß bringt er das größte Fassungs­vermögen mit in den Test.

Die drei dichtesten Ruck­säcke lagen auch beim Trage­komfort mit an der Spitze. Dabei punkten auch noch der Thule EnRoute Back­pack (ab 60 Euro, 23 Liter), den die Test­personen als besonders angenehm zu tragen empfanden. Komfortabel war auch der Explor Back­pack von Revolution Race (85 Euro, 19 Liter). Der ließ aber den Regen von allen Seiten in die Ruck­sack­fächer. Inzwischen liefert der Anbieter das Modell mit einer separaten Regenhülle aus, die im Test aber noch nicht zur Verfügung stand.

Einschneidendes Erlebnis mit Haglöfs

In der Spitzengruppe findet sich auch der Haglöfs Corker mit 20 Litern Fassungs­vermögen und einem Preis von rund 80 Euro. Er ist am robustesten und lässt sich gut bepacken. Kopf- und Computerfach sind wasser­dicht, doch durch den Boden lässt er recht schnell Wasser ins Innere. Außerdem bemängelten einige Test­personen, dass der Ruck­sack am unteren Rand drückt oder die Schultergurte einschneiden.

Gut durch­dacht: Das Computerfach des Haglöfs ist leicht erhöht, damit der Rechner beim Abstellen des Ruck­sacks nicht gleich auf den Boden knallt. Diese Ausstattung haben alle Ruck­säcke der Spitzengruppe außer dem Patagonia.