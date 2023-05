Laptop 9 Tipps für ein langes Notebook-Leben

Selbst­hilfe. Funk­tioniert das Notebook nicht wie gewohnt, muss es nicht immer in eine Werk­statt. © Adobe Stock

Es gibt Schäden am Laptop, bei denen die meisten Menschen das Gerät gerne in die Hände professioneller Technikerinnen und Techniker geben. Welche Werk­stätten am besten abschneiden, zeigt unser Test von Notebook-Reparaturdiensten. Bevor Sie eine Reparatur beauftragen oder sich gar ein neues Notebook kaufen, können Sie jedoch versuchen, das Problem selbst zu lösen – oder dafür sorgen, dass erst gar keines auftritt. Unsere Tipps helfen dabei.

1. Notebook schützen Fällt der Laptop zu Boden, kann das erhebliche Schäden am Gerät anrichten. Daher sollte das Lade­kabel keine Stol­perfalle bilden. Eine Tasche schützt Ihr Notebook beim Trans­port.