Der Kaffee, der Kuchen – nicht wahr­nehm­bar. Schon ziemlich zu Anfang der Covid-19-Pandemie wurde klar, dass die Infektion den Geruchs­sinn beein­trächtigen kann. Nach der Infektion erholt sich das Riech­vermögen meist inner­halb einiger Wochen. Doch bei manchen Betroffenen bleibt es vermindert bis verschwunden.

In diesem Fall kann ein sogenanntes Riech­training helfen. Das schreiben Fachleute der Deutschen Gesell­schaft für Hals-Nasen-Ohren-Heil­kunde, Kopf- und Hals-Chirurgie in einem Übersichtsartikel im Fachjournal „HNO“ und zitieren verschiedene Studien, die den Erfolg zeigen. Das Training schult das Gehirn, wieder Gerüche wahr­zunehmen, und kann laut den Studien zu einer deutlichen Besserung des Riech­vermögens führen.

Bewährt: Zitrone, Rose, Nelke und Eukalyptus

Bewährte Trainings­düfte sind laut der Empfehlung Zitrone, Rose, Nelke und Eukalyptus, zum Beispiel in Form von Duft­ölen. Sie lassen sich als Set etwa in Apotheken oder online kaufen. Dann gilt es, zweimal täglich je etwa 30 Sekunden an den vier verschiedenen Düften zu riechen – also an einem Duft nach dem anderen.

Wer das tut, kann sich beispiels­weise aufrecht an einen Tisch setzen, ein Fläschen aufschrauben und etwa eine halbe Minute lang intensiv daran schnuppern. Dann folgt das nächste Fläschen und so weiter. Das Training läuft über mehrere Monate. Nach und nach sollte dabei das Riech­vermögen zurück­kehren.