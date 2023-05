Von 4 206 aktiv gemanagten Fonds, die von Finanztest bewertet werden, sind aktuell genau 47 top. Die geringe Zahl an von uns mit „sehr gut“ bewerteten Fonds zeigt, wie schwierig es für Manager von aktiven Fonds ist, ihren Vergleichs­index zu schlagen.

Dazu kommt: Man weiß nie, wie lange ein bisheriger Top-Fonds künftig noch top sein wird. Wir haben in zahlreichen Simulationen über­prüft, ob und wie man trotz der schwankenden Leistung aktiver Fonds lang­fristig den breiten Markt schlagen kann.

Im Lang­zeittest Europa vorn

Da die Manager­leistung aktiver Fonds in den verschiedenen Fonds­gruppen unterschiedlich stabil ist, läuft auch die Fünf-Punkte-Strategie je nach Fonds­gruppe unterschiedlich gut. Über den Unter­suchungs­zeitraum von knapp 20 Jahren lief es in Europa am besten, am schlechtesten dagegen in Deutsch­land.

Der unten stehende Chart zeigt die kumulierte Outperformance der Fünf-Punkte-Strategien zur jeweils passenden kosten­adjustierten Fonds­gruppen­benchmark. Steigt eine Linie, performt die Strategie besser als die Benchmark. Fällt die Linie, läuft die Strategie schlechter. Läuft die Linie waagerecht, ist das Portfolio in einen 1. Wahl-ETF investiert. Das war bei Rentenfonds mit Euro-Staats­anleihen die meiste Zeit der Fall. Hier gab es lange Zeit über­haupt keine Manager, die unsere Bedingungen für die Fünf-Punkte-Bewertung erfüllt haben.

Die Tabelle darunter zeigt Rendite- und Risikokenn­zahlen im Vergleich, und zwar immer für 1.-Wahl-ETF sowie das Fünf-Punkte-Portfolio der jeweiligen Fonds­gruppe.

Auf Einjahres­sicht wäre es in allen Fonds­gruppen besser oder zumindest gleich gut gewesen, auf 1. Wahl-ETF zu setzen anstatt auf die Fünf-Punkte-Fonds.

Über fünf Jahre hätte man nur in der Gruppe Aktien Welt mit der Strategie auf aktive Fonds eine leicht bessere Rendite erzielen können. Allerdings gab es bei Aktien Welt und Aktien Europa mit der Fünf-Punkte-Strategie ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis.

Über zehn Jahre hätte man in den Gruppen Aktien Welt und in Aktien Europa die markt­breiten ETF schlagen können, sowohl hinsicht­lich der Rendite – um etwas mehr als ein Prozent­punkt pro Jahr – als auch beim Chance-Risiko-Verhältnis.