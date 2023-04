Egal ob Remote-Job in Südafrika, Auslands­studium oder Über­wintern auf den Kanaren – wer plant, mehr als nur einen Urlaub im Ausland zu verbringen, ist mit einer Lang­zeit-Auslands­kranken­versicherung auf der sicheren Seite. Sie hilft, wenn Versicherte plötzlich erkranken oder einen Unfall haben. Falls ein Krankenrück­trans­port nötig wird, sorgt sie auch dafür.

Auslands­kranken­versicherungen für Urlaubs­reisen sind zwar vergleichs­weise preis­wert, lassen sich als Jahres­vertrag aber für höchs­tens 70 Tage am Stück abschließen. Ab dann ist ein teurerer Lang­zeit-Auslands­kranken­schutz nötig. Möglich ist der Abschluss für Aufenthalte von bis zu 5 Jahren Dauer. Wer die Beiträge in seiner Alters­gruppe gezielt vergleicht, kann viel Geld sparen und bekommt trotzdem eine sehr gute Police.

Die Tarif­tabelle zeigt Bewertungen der Stiftung Warentest für 82 Lang­zeit-Auslands­kranken­versicherungen, darunter Tarife von ADAC, Ergo und HanseMerkur. Die Tarife im Test teilen sich auf in Angebote inklusive USA und Kanada und solche eher für den europäischen Raum. Dabei gibt es wiederum Tarife für alle und Tarife für Schüler, Studenten, Work-and-Travel und Teilnehmer im Freiwil­ligen­dienst.

Ohne einge­loggt zu sein, können Sie in der Über­sicht zu unseren Testergebnissen sehen, welche Anbieter und Tarife wir geprüft haben und nach welchen Such­kriterien Sie die Ergeb­nisse filtern können. Unter So haben wir getestet können Sie nach­lesen, welche Leistungen bei einem Lang­zeit-Auslands­auf­enthalt für unsere Bewertung wichtig waren.

Schutz durch Gesund­heits­karte hat Lücken

Privaten Extra-Schutz brauchen auch diejenigen, die nur in Europa unterwegs sind: In der EU und weiteren Ländern können sich gesetzlich Versicherte bei akuten Beschwerden zwar auf Kassen­kosten behandeln lassen, aber nur während eines vorüber­gehenden Aufenthalts. Dafür müssen sie die Europäische Kranken­versicherungs­karte vorzeigen, die sich auf der Rück­seite der Gesund­heits­karte befindet. Es kann aber eine Eigenbe­teiligung geben. Oder die Ärzte behandeln nur auf Privatrechnung. Die hiesige Krankenkasse erstattet einen Betrag in Höhe der dortigen oder der deutschen Vertrags­sätze. Das ist oft nicht der volle Betrag.

Die Gesund­heits­karte gilt auch in Ländern des Europäischen Wirt­schafts­raums und einigen Staaten, mit denen es ein Sozial­versicherungs­abkommen gibt. In einigen dieser Länder, wie der Türkei, ist ein Auslands­kranken­schein nötig. Den gibt es bei der Krankenkasse. Der GKV-Spitzen­verband informiert über die öffent­lichen Gesund­heits­leistungen in vielen Reiseländern.