Noch gibt es für E-Autos längst nicht so viele Lade­stationen wie Zapfsäulen für Sprit­schlu­cker. Zudem können vorhandene Lade­punkte stunden­lang besetzt sein. Um unterwegs nicht mit leerem Akku liegen zu bleiben, sind Ladesäulen-Apps unver­zicht­bar. Sie zeigen freie Stationen an, liefern Infos zur Lade­leistung und sagen, ob Auto und Lade­punkt kompatibel sind. Mit den meisten Apps lässt sich der Lade­vorgang auch starten und bezahlen.

Eine App bietet keine Lade­funk­tion. Sie zeigt zwar Säulen an, vor Ort müssen Fahrer aber die App wechseln oder die Säule etwa mittels QR-Code frei­schalten. Das ist unpraktisch. Im Test lesen Sie außerdem, welche App bei der Abrechnung auf die nächste volle Kilowatt­stunde (kWh) aufrundet – bei welcher Sie also besser nicht 9,1 kWh ziehen, weil Sie sonst draufzahlen.

Die Stiftung Warentest führte Test­fahrten in der Stadt, auf dem Land, auf Auto­bahnen und Land­straßen durch. Mit den besten Apps lassen sich Lade­stationen leicht finden und das E-Auto problemlos laden. Andere dagegen zeigen nicht immer zuver­lässig freie E-Tank­stellen an.

Testsieger-App rundum gut

Erfreulich: Eine Ladesäulen-App schneidet in allen Prüf­punkten gut oder sogar sehr gut ab. Zwei weitere Apps über­zeugen ebenfalls. Eine zeigt aber in einigen Regionen nur wenige Lade­punkte an. Bei der anderen ansonsten guten App ist die Android-Version recht unüber­sicht­lich und dadurch wenig bedienfreundlich. Meist sind die Unterschiede zwischen Android- und iOS-Variante aber nicht groß.