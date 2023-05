Mobile Hotspots vernetzen Notebooks, Tablets und andere Geräte per WLan und verbinden sie übers Mobil­funk­netz mit dem Rest der Welt. Das ist praktisch für Reisende oder für Leute, an deren Wohn­ort es kein Glasfaser-, DSL- oder TV-Kabel­internet gibt. Doch unser LTE-Router-Test zeigt enorme Qualitäts­unterschiede. Alarmierend: Drei Router schneiden mangelhaft ab, weil Unbe­fugte zu leicht ins WLan eindringen und Daten abgreifen können.

Qualität hat ihren Preis, dennoch kann man sparen: Der güns­tigste gute WLan-Router kostet knapp 300 Euro, andere Geräte von vergleich­barer Qualität rund doppelt so viel.

Die Preis­unterschiede haben auch mit der Ausstattung zu tun: Geräte mit 5G-Funk sind teurer also solche ohne. Manche haben vier Lan-Netz­werk­buchsen, andere gar keine. Wer weiß, was ihm wichtig ist und worauf er verzichten kann, findet in der Tabelle leicht seinen persönlichen Testsieger.

Ein Router ist das Herz­stück des Netz­werks und damit ein lohnendes Ziel für Hacker.Drei der getesteten LTE-Router machen es ihnen zu leicht, ins WLan einzudringen, den Netz­werk­verkehr abzu­hören und Daten von verbundenen Geräten abzugreifen (siehe unsere Meldung Sicherheitslücken in drei Hotspots ). Drei weitere Modelle weisen bei den Sicher­heits­funk­tionen ebenfalls Schwächen auf, die zwar keine so dramatischen Risiken bergen, aber für die Anbieter ebenfalls peinlich sind.

Die besten LTE-Router im Test können Daten­verbindungen nicht nur per LTE-Technik aufbauen, sondern auch über modernste 5G-Netze. Im Praxis­test erreichen damit einige an einem optimal versorgten Mobil­funk­mast atemberaubende Daten­raten. Der Schnellste schaffte im 5G-Netz Downloads mit mehr als 700 Megabit pro Sekunde (MBit/s). Zum Vergleich: Nicht wenige Haushalte nutzen noch DSL-Anschlüsse mit „nur“ 16 MBit/s. Verglichen damit sind selbst die lang­samsten der reinen LTE-Router im Test mit über 40 MBit/s immer noch rasant.

LTE-Router im Test-Labor

Die geprüften LTE-Router kauf­ten wir anonym im Handel. Im Praxis­test maßen wir Up- und Download-Daten­raten an einem optimal versorgten Mobil­funk­stand­ort sowie per WLan-Funk und per Lan-Kabel. Außerdem ermittelten wir die WLan-Reich­weite. Bei Geräten mit Akku maßen wir die Akkulade- und -lauf­zeiten, bei solchen mit Netz­teil den Strom­verbrauch. In umfang­reichen Sicher­heits­tests simulierten wir Hacker-Angriffe und prüften bei Geräten, für die es eine App gibt, deren Daten­sende­verhalten und die zugehörige Daten­schutz­erklärung.