LED-Lampe mit Dimmer bei Aldi (Nord): Viel Licht fürs Geld

Die von Aldi (Nord) angebotene Lampe L103 der Firma Melitec soll laut Deklaration mit einem Licht­strom von 1 055 Lumen erstrahlen. Das entspricht etwa der Helligkeit einer herkömm­lichen 75-Watt-Glühbirne. Für die L104 sind 810 Lumen deklariert, so dass Sie damit locker jede 60-Watt-Glühbirne ersetzen können. Die Detail­ergeb­nisse zu L103 und L104 und finden Sie in unserer Test­daten­bank, dem Produktfinder Lampen .

Mit integriertem Dimmer

Aldi wirbt mit „integriertem Stufendimmer“. Der funk­tioniert: Durch wieder­holtes schnelles Knipsen des Licht­schalters (An, Aus, An) lässt sich der Licht­strom um rund die Hälfte verringern. Nach nochmaliger Betätigung des Licht­schalters registrierten unsere Mess­geräte nur noch etwa ein Zehntel des maximalen Licht­stroms. Nochmaliges Knipsen liefert dann wieder die volle Helligkeit.

Tipp: Die drei unterschiedlichen Helligkeits­stufen helfen, die Lampe an den jeweiligen Licht­bedarf anzu­passen. So können Sie zum Beispiel im Wohn­zimmer oder über dem Esstisch auf „Knopf­druck“ die Helligkeit deutlich verringern. Analog zum Licht­strom verringert sich auch der Strom­verbrauch. In der ersten Dimm­stufe um rund die Hälfte und in der zweiten Dimm­stufe auf ein Zehntel. Die Lampe leuchtet also auch bei geringerer Helligkeit effizient; sie hilft auch hier beim Stromsparen.