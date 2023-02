Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, ob für Sie eine ambulante Vorsorgekur infrage kommt. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn alle Therapie­möglich­keiten am Wohn­ort ausgeschöpft sind.

Fordern Sie die Antrags­formulare bei Ihrer Krankenkasse an. Beim nächsten Termin legt der Arzt mit Ihnen die Ziele der Kur, den Behand­lungs­schwer­punkt fest und welche Therapien und Heil­mittel nötig sind. Er füllt das Formular für die Kasse aus und begründet die Notwendig­keit der Maßnahme.

Schritt 4 – Wider­spruch, wenn abge­lehnt wird

Lehnt die Kasse Ihren Antrag ab, sollten Sie Wider­spruch einlegen. Dafür haben Sie einen Monat Zeit. Die Frist beginnt in der Regel drei Tage, nachdem das Schreiben abge­sendet wurde. Begründen Sie Ihre Position und lassen Sie am besten den Arzt noch einmal Stellung nehmen, um die Dringlich­keit zu verdeutlichen. Lehnt die Krankenkasse auch den Wider­spruch ab, bleibt nur noch die Klage beim Sozialge­richt. Die ist in erster Instanz gebührenfrei.