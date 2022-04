Bei einer IUI (intrauterine Insemina­tion) wird aufbereiteter Samen mit ­einem dünnen Schlauch in die Gebärmutter injiziert. Dem kann eine hormonelle Stimulation der Frau voran­gehen, um die Eireifung zu fördern.

In-Vitro-Fertilisation (IVF)

Bei der IVF wird die Frau mit Spritzen und Tabletten hormonell stimuliert, was ihre Eier­stöcke anregt, mehrere Eizellen reifen zu lassen. Diese werden unter Voll­narkose vaginal abge­saugt und in einer Petrischale mit dem ­aufbereiteten Sperma des Mannes ­zusammen­gebracht. Sind aus den ­befruchteten Eizellen Embryonen ­heran­gewachsen, werden ein bis ­zwei in die Gebärmutter einge­setzt.