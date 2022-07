Kündigung durch den Versicherer Was Kunden tun können

Zwei Fahr­raddiebstähle hinter­einander reichten. Der Versicherungs­makler von Tobias Sington und seiner Frau warnte das Paar, dass ihnen ihr Hausrat­versicherer bald kündigen werde. Zwei Diebstähle hatte Sington über seine Hausrat­versicherung Alte Leipziger reguliert. Der Versicherer hatte die Schäden unpro­blematisch ersetzt. Doch dann die Über­raschung: Der Versicherer möchte den Vertrag beenden.

In der Auto­versicherung gilt eine Einmonats­frist

In der Auto­versicherung muss der Versicherer eine ordentliche Kündigung mit einer Frist von einem Monat zum Ablauf des Versicherungs­jahres aussprechen, in der Regel ist das der 31. Dezember. Die Kündigung muss also spätestens am 30. November beim Kunden einge­gangen sein.