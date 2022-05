Check 4: Glas­ablagen im Kühl­teil. Eine Aussparung am Rand der Glasplatte ermöglicht es bei manchen Geräten, die Platten samt Lebens­mitteln in der Höhe zu verstellen. Sie sollten in ausreichender Anzahl vorhanden und flexibel umsetz­bar sein. Voraus­setzung sind entsprechend viele Befestigungs­möglich­keiten an den Seiten­wänden. Als praktische Ergän­zung erweist sich eine halbier­bare Glas­ablage. So haben Sie bei Bedarf Platz, um dort halb­volle Flaschen abzu­stellen. © Stiftung Warentest / Ralph Kaiser