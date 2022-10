Viele Menschen interes­sieren sich für Krypto­werte. Doch gerade Einsteiger haben ein Problem: Die Krypto­welt ist durch­setzt von unseriösen oder schlecht regulierten Anbietern. Sie stellen für die sowieso schon riskante Investition ein zusätzliches Risiko dar. Deswegen haben wir die Konditionen einer Auswahl seriöser Anbieter untersucht, bei denen sich hier­zulande in Krypto­werte investieren lässt.

Die Stiftung Warentest rät allerdings von der Investition in Krypto­werte wie Bitcoin, Ether­eum und Co. ab. Sie sind hoch riskant. Extreme Kurs­einbrüche bis hin zum Total­verlust sind möglich. Mehr zu den Hintergründen der Kryptowährungen und der Einschät­zung der Stiftung Warentest in unserem ausführ­lichen Artikel zum Bitcoin.

Wir haben fünf Anbieter verglichen und große Unterschiede bei den Kosten gefunden: Der Kauf von Bitcoin im Wert von 1 000 Euro kostet beim güns­tigsten Anbieter 3 Euro – beim teuersten 11 Euro. Der beste Krypto-Broker für Sie. Wir zeigen unter anderem, bei welchen Platt­formen es möglich ist, Krypto­werte in eine eigene Wallet (digitale Geldbörse) zu trans­ferieren und bei welchen Anbietern sich Sparpläne einrichten lassen.

Alle Anbieter im Vergleich haben mindestens eine vorläufige Lizenz der deutschen Bundes­anstalt für Finanz­dienst­leistungs­aufsicht (Bafin). Pleiten. Was im Falle von Insolvenzen der Anbieter passiert, erklärt ein Krypto­rechts­experte im Interview.

Was im Falle von Insolvenzen der Anbieter passiert, erklärt ein Krypto­rechts­experte im Interview. Heft­artikel als PDF. Nach dem Frei­schalten erhalten Sie den Heft­artikel aus Finanztest 11/22 zum Download.

Platt­formen lassen sich leicht bedienen Mit den Krypto-Handels­platt­formen im Test können auch Anfänger problemlos Kryptowährungen handeln. Sie funk­tionieren ähnlich intuitiv wie Neobroker auf dem Smartphone und sie erfüllen unsere Mindest­maßstäbe zum Schutz der Kundinnen und Kunden. Einige erfüllen weitere Wünsche vieler Nutzer: Bei ihnen ist es möglich, die gekauften Krypto-Coins in eine eigene digitale Geldbörse zu über­tragen oder Sparpläne einzurichten. Schon vor dem Frei­schalten können Sie Basis­daten der Krypto-Handels­platt­formen sehen, die in den Vergleich aufgenommen wurden. Klicken Sie dafür ganz oben auf den grauen Balken, auf dem „Test­ergeb­nisse“ steht.

Kosten werden unterschiedlich berechnet Der Transfer in eine eigene digitale Geldbörse erhöht die Sicherheit für die Kunden. Es ist daher sinn­voll, bei der Auswahl darauf zu achten. Daneben spielen in der Krypto­welt auch die Kosten eine große Rolle. Unser Vergleich zeigt, welche Kostenmodelle die Anbieter verwenden und wie groß die Unterschiede sind.

Nicht alle Anbieter haben es in den Vergleich geschafft Wir haben zudem darauf geachtet, dass die Broker unsere Mindestmaßstäbe erfüllen, die die Nutzung sicherer machen. In den Vergleich der Krypto-Handels­platt­formen haben wir unter anderem nur Anbieter aufgenommen, bei denen sich tatsäch­lich Krypto-Coins handeln lassen und nicht nur Finanz­produkte, die deren Kurse abbilden. Das Verrechnungs­konto, auf dem Anle­gerinnen und Anleger das Geld für die Investments bereit­stellen, musste in Euro geführt sein und es sollte eine deutsche Web­seite mit deutsch­sprachigem Service geben. Geschafft in den Vergleich haben es Bison, BSDEX (Börse Stutt­gart Digital Exchange), Coindex, Just­trade und Trade Republic. Andere beliebte Handelsplattformen fielen heraus. Finanzen.net Zero war zum Unter­suchungs­stichtag noch nicht auf dem Markt.