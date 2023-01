Virtuelle Währungen sind zwar in Deutsch­land keine offiziellen Zahlungs­mittel. Das hält das Finanz­amt aber nicht davon ab, in manchen Fällen Steuern auf die Gewinne mit Krypto­werten zu verlangen. Anle­gerinnen und Anleger sollten daher wissen, für welche Kryptoinvestments Steuern fällig werden können. Denn Steuerzahlende müssen häufig selbst aktiv werden.

Nach den Kurs­verlusten bei Bitcoin und Co dürften manche Anlegenden nervös geworden sein und ihre Investments mit Verlust verkauft haben. Daran lässt sich das Finanz­amt beteiligen und damit die Steuerlast senken.

Tipp: Wo Sie günstig und sicher Krypto­anlagen kaufen können, erläutert unser Krypto-Broker-Vergleich . Grund­legendes Wissen über Bitcoin lesen Sie in unserem Report So funktioniert die Kryptowährung .

Bitcoin, Ether­eum und Co sind nicht die einzigen Wege, in virtuelle Währungen zu investieren. Krypto­werte kommen auch im Gewand von Exchange Traded Products (ETP) oder börsen­gehandelten Zertifikaten daher. Entsprechend verschieden sind die Regeln der Besteuerung.

Krypto-Mining und -Staking auch steuer­pflichtig

Manche Krypto-Anle­gerinnen und Anleger helfen, Trans­aktionen in der Krypto­welt zu verifizieren und durch die Erstellung neuer Blöcke die entsprechenden Block­chains – also fort­laufende Daten­sätze – am Laufen zu halten. Dafür werden sie mit Auszahlungen in Kryptowährungen oder Trans­aktions­gebühren belohnt. Selbst wer das nur gelegentlich macht, muss mit Steuerzah­lungen rechnen und Frei­grenzen im Auge behalten.