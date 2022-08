Kryptowährungen Berliner Start-up Nuri ist insolvent

Kryptocrash hinterlässt Spuren

Als Grund der Insolvenz nennt Nuri, das ursprüng­lich unter dem Namen Bitwala an den Markt ging, die „aktuellen schwierigen Markt­entwick­lungen (mit) den daraus resultierenden Auswirkungen auf die Finanzmärkte“. Kryptowährungen haben in den vergangenen Monaten im Zuge der Verwerfungen an den Finanzmärkten stark an Wert verloren. Bereits im Juli 2022 hatte Celsius, ein in den USA ansässiges Part­ner­unternehmen von Nuri, Insolvenz angemeldet. Das Geschäfts­modell von Celsius basiert auf dem Verleih von Kryptowährungen.