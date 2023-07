Die Action Refund Ltd. behauptet, Geschädigten des Kryptobrokers Deutsche Group zu helfen, an ihr Geld zu kommen. Dazu sollen die Geschädigten Mitarbeiter von Action Refund auf ihre Computer zugreifen lassen. Unseriös ist auch die Alpha­safe Funds Reco­very Agency/Alpha Finance Group: Geschädigte sollen Daten verraten, um an ihre Bitcoins bei einer insolventen Handels­platt­form zu gelangen. Zwei Fälle für die Warn­liste.

