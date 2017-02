Kreuz­fahrten sind im Trend. Binnen zehn Jahren hat sich die Anzahl der deutschen Passagiere fast verdreifacht. Elf neue Kreuz­fahrt­schiffe sollen im Jahr 2017 vom Stapel gehen – Anlass für Finanztest, ein nutz­wertiges Reisepaket zu schnüren. Von Handy­kosten über Reisemängel und von Trinkgeld bis Versicherungs­schutz – wer die Finanztest-Tipps kennt, tappt nicht in eine der typischen Kreuz­fahrt-Kostenfallen und weiß, wie er sich für den Ernst­fall am besten schützt.

Kreuz­fahrten im Trend Komfort, Sicherheit und das Versprechen, in wenigen Tagen mehrere Orte kennenzu­lernen – Kreuz­fahrten kommen bei den Deutschen derzeit enorm gut an. Allein zwischen 2005 und 2015 hat sich die Anzahl der deutschen Passagiere knapp verdreifacht, sodass 2015 mehr als 1,8 Millionen Kunden aus Deutsch­land an Bord von Hochsee-Kreuz­fahrt­schiffen gingen. Dazu kamen mehr als 400 000 Urlauber auf Fluss­kreuz­fahrten. Elf neue Kreuz­fahrt­schiffe sollen im Jahr 2017 vom Stapel gehen, einige von ihnen bieten Platz für mehrere Tausend Passagiere.

Ärger über Lärm und mangelnde Hygiene Doch nicht jede Reise verläuft nach Plan. „Die häufigsten Reklamations­fälle bei Kreuz­fahrten betreffen Routen­änderungen, Hygiene an Bord, Lärm sowie Mängel bei der Unterbringung und Verpflegung“, sagt der Anwalt und Reise­rechts­pezialist Kay Rodegra.

Kostenfalle Handy Richtig teuer kann mobiles Telefonieren an Bord werden. Telefonminuten­preise von 6,50 Euro sind möglich, sogar in der EU. Die üblichen EU-Roaming-Rege­lungen gelten an Bord nicht, dort sind Satellitennetze aktiv. Auch wer über­haupt nicht im Internet surft, zahlt mitunter horrende Preise für die Daten­nutzung. Wir sagen, wie Sie der Kostenfalle entgehen, ohne völlig abstinent sein zu müssen.

Diese Fragen beant­wortet das Finanztest-Special Wie schützt man sich vor Reise­ausfällen?

Was gilt für Reisemängel wie einen verspäteten Bus­transfer oder schlechtes Essen?

Darf man die Reise absagen, wenn ­einem statt der zugesagten Balkonkabine eine Innen­kabine zugewiesen wird?

Dürfen Reise­ver­anstalter ungefragt Trinkgelder abbuchen?

Wie kann man sich unterwegs vor horrenden Handy­kosten schützen?

Was ist beim Zahlen mit Kreditkarte zu beachten?

Wer zahlt bei Diebstahl?

Was müssen Menschen mit chro­nischen Erkrankungen beachten?

Welche Reise­versicherungen sind empfehlens­wert und welche konkreten Tarife sind gut?