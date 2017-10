Viele Anbieter haben mitt­lerweile die Teilzahlung – auch Revolving Credit genannt – im Karten­antrag voreinge­stellt. Das bedeutet, dass der Nutzer nur kleine Beträge zurück­zahlt und auf die übrige Summe hohe Zinsen zahlt – im Test waren das bis zu 23 Prozent pro Jahr. Wer seine Karte laufend nutzt, häuft so auf Dauer einen beträcht­lichen Schulden­berg an. Zwei Karten aus unserem Test sind nur auf den ersten Blick in der Anschaffung und beim Einsatz komplett kostenlos: In beiden Fällen kann der Kunde die Teilzahlung aber nicht ausschließen. Darum sind die Karten für die meisten Kunden nicht empfehlens­wert. Bei vier Kreditkarten ist die Teilzahlung voreinge­stellt, kann aber abge­wählt werden.

Test­ergeb­nisse für 23 Kreditkarten. Unsere Tabelle zeigt Jahres­preise für unsere beiden Modell­kunden: den Stan­dard­nutzer, der die Karte für Internetkäufe nutzt, und den Reisenden, der sie im Ausland einsetzt. Wir haben zudem erhoben, welche Kosten bei Abhebungen am Geld­automaten im In- und Ausland anfallen, und ob der Anbieter Fremd­gebühren der Auto­maten­betreiber erstattet. Außerdem sagen wir, welcher effektive Jahres­zins für Teilzah­lungen fällig wird, ob kontaktloses Bezahlen möglich ist und wie hoch das Tages­limit für Bargeld­abhebungen ist.

Finanztest rät davon ab, ungeprüft die Kreditkarte der Haus­bank zu nehmen. Als wir uns Angebote von zahlreichen Sparkassen und Volks­banken angeschaut haben, zeigte sich: Sie sind oft teuer und kosten zwischen 20 und 30 Euro im Jahr, die Gebühr wird nur manchmal – bei vorgegebenen Umsätzen – teil­weise oder ganz erlassen. Beim Abheben am Auto­maten werden im Ausland meist 2 bis 3 Prozent der Summe, mindestens aber ein Pauschal­betrag von oft 5 Euro fällig. Karten von Sparkassen und Volks­banken haben wir nicht in unsere Unter­suchung aufgenommen, weil es sie nicht bundes­weit gibt.

Leser­aufruf Kreditkarten­abrechnung

Und hier noch ein Hinweis in eigener Sache: Wir möchten die monatlichen Abrechnungen von Kreditkarten darauf­hin über­prüfen, ob die Umsatz­daten verständlich und voll­ständig dargestellt werden. Insbesondere interes­sieren uns Fremdwährungs­umsätze. Wenn Sie 2017 im Ausland waren und mit Ihrer Kreditkarte Umsätze in Fremdwährung getätigt haben (beim Bezahlen oder Geld abheben), würden wir uns über Ihre Mithilfe freuen. So können Sie uns unterstützen: Senden Sie Kopien der entsprechenden Kreditkarten­abrechnungen an kreditkartenabrechnung@stiftung-warentest.de oder per Post an:

Selbst­verständlich behandeln wir alle Ihre Daten vertraulich.