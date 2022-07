Kreditkarten Norwegische Gratis-Kreditkarte mit Mangel

Die Bank Norwegian ist seit November 2021 in Deutsch­land aktiv. Ihre einfarbig rote Visa-Kreditkarte wird über die Webseite der Bank beantragt und ist ohne jähr­liche Grund­gebühr. Ein Giro­konto muss nicht eröffnet werden. Inklusive sind auch ein Grund­schutz für Reisen, wie Rück­tritt, Krankheit und Gepäck.

Für die Karte erhebt die Bank Norwegian keine Jahres­gebühr. Bargeld abheben und Bezahlen sind im In- und Ausland gratis. Es wird auch kein Auslands­einsatz­entgelt erhoben. Der Prozess für die Beantragung der Karte verlief bei unserer Bestellung zu Test­zwecken einfach, die dazu­gehörige App ist über­sicht­lich. Karten­trans­aktionen können nach Kategorien sortiert werden.

Hohe Zinsen für Teilzahlung

Im Karten­antrag ist voreinge­stellt, dass der Ausgleich der monatlichen Umsätze nicht voll­ständig, sondern als Teilzahlung erfolgt, das heißt, die Karte ist eine Credit-Card. Die Zinsen für den übrigen Betrag, der nicht monatlich ausgeglichen wird, sind mit 19,55 Prozent sehr hoch. Der voll­ständige Ausgleich per Last­schrift steht – wie bei vielen Kreditkarten möglich – nicht zur Verfügung. Die Rechnung wird jeweils am 15. eines Monats erstellt und ist dann in der App abruf­bar. Um Zins­zahlungen zu vermeiden, muss der Ausgleich bis zum 1. des Folge­monats selbst­ständig erfolgen.