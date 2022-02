Kredite Die besten Darlehen für Sie

Der Raten­kredit ist ein Darlehen, das die Bank in einer Summe auszahlt und das der Kunde in gleich­bleibenden monatlichen Beträgen zurück­zahlen muss. Vor der Auszahlung wird zwischen Bank und Kunde der Zins­satz und die Anzahl der Monats­raten fest­gelegt. Die Raten enthalten die Kredittilgung, die Zinsen und mögliche Gebühren des Kredit­institutes. Raten­kredite heißen auch Konsumenten­kredit, Anschaffungs­darlehen oder Verbraucherdarlehen. Um das individuell beste Angebot im Vergleich Ratenkredite zu finden, reichen meist drei Filterklicks. Die Ergeb­nisse Ihrer Suche können Sie sich anschließend bequem als PDF auf dem eigenen Rechner speichern.

Wofür die Deutschen Geld leihen

Für ein Auto – egal, ob neu oder gebraucht – nehmen die Deutschen am häufigsten einen Raten­kredit auf. Sie können für die Auto­finanzierung die Angebote aus dieser Daten­bank nutzen, aber auch nach Sonder­konditionen der Auto­banken für Neuwagen­finanzierung schauen. Die besten Angebote finden Sie im großen Special Autofinanzierung. Vergleichen Sie diese Angeboten mit den Konditionen in dieser Daten­bank.

Auch für alle Wünsche abseits eines Autos taugen die meisten Angebote in dieser Daten­bank. Nur einige sind bestimmten Finanzierungs­vorhaben vorbehalten. So gibt es manche Kredite nur für die Modernisierung oder Ausstattung einer Wohnung und andere gibt es nur für die energetische Sanierung oder die Anschaffung etwa einer Solar­anlage. Diese Angebote sind in unserer Daten­bank gekenn­zeichnet.