Ende Oktober 2014 urteilte der Bundes­gerichts­hof: Weil die Gerichte Kredit­bearbeitungs­gebühren anfangs billigten und Kredit­kunden deshalb praktisch keine Chance auf Erstattung hatten, begann die normale dreijäh­rige Verjährungs­frist erst Ende 2011. Sie lief daher für bis Ende 2011 gezahlte Gebühren erst an Silvester 2014 ab. Das bescherte Millionen Kredit­kunden zusätzlich die Chance auf Erstattung von in den Jahren 2004 bis 2011 gezahlten Gebühren. Bundes­gerichts­hof , Urteil vom 28.10.2014 Aktenzeichen: XI ZR 348/13 Bundes­gerichts­hof , Urteil vom 28.10.2014 Aktenzeichen: XI ZR 17/14

Immer noch neue Fälle

Obwohl die Rechts­lage seit vielen Jahren geklärt ist, tauchen immer noch neue Fälle auf. So regelte die GLS Bank in den Bedingungen jedenfalls bei einzelnen Unter­nehmens­krediten aus dem Jahr 2016 unter 4.: „Bearbeitungs­gebühr NN.NNN,NN € Die Bearbeitungs­gebühr zuzüglich Umsatz­steuer wird bei der ersten Valutierung fällig und dem Konto IBAN (…) belastet.“ Klarer Fall fürs Land­gericht Bochum: Das ist unwirk­sam. Er verurteilte die Bank zur Erstattung von 22 000 Euro an ein Unternehmen, dass sich bei der Bank insgesamt 5,5 Millionen Euro zur Finanzierung einer Wind­kraft­anlage geliehen hatte.

Land­gericht Bochum, Urteil vom 13.01.2022

Aktenzeichen: I-1 O 26/20 (nicht rechts­kräftig)

Kläger­anwälte: Nieding + Barth Rechtsanwaltsaktiengesellschaft, Frankfurt am Main