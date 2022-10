Zwölf Sets im Test

Luftig-lustig-bunter Spaß: Luft­ballons zieren Hoch­zeiten, Kinder­geburts­tage und Jubiläen aller Art. In einigen können gefähr­liche Nitrosamine lauern, wie unsere italienische Part­ner­organisation Alt­roconsumo fest­gestellt hat. Die Tester prüften zwölf Luft­ballon-Sets. Bestellt hatten sie diese auf den Online-Platt­formen Amazon und Wish, die auch in Deutsch­land liefern. Die bunten, metallic- oder pastell­farbenen Ballons aus Latex waren auf den Platt­formen als „beste Wahl“ oder beliebt gekenn­zeichnet.

Grenz­werte über­schritten. Höchs­tens 0,05 Milligramm Nitrosamine pro Kilogramm Material darf Kinder­spielzeug enthalten. Das gibt eine europäische Richt­linie vor. Für nitrosier­bare Amine, Vorläufer von Nitrosaminen, liegt der Grenz­wert bei 1 Milligramm. In den Ballons fanden die Tester bis zu 19-mal mehr Nitrosamine und bis zu 6-mal mehr nitrosier­bare Amine, als erlaubt.