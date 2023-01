Der Leistungs­beginn für das Kranken­tagegeld wird vertraglich vereinbart, zum Beispiel ab dem 29. Krank­heits­tag – bei Arbeitnehmern ist frühestens der 43. Tag möglich.

Kranken­tagegeld in Höhe des vereinbarten Tages­satzes, zum Beispiel 120 Euro am Tag, maximal jedoch in Höhe des Netto­einkommens plus Kranken­versicherungs­beitrag.

Kein Kranken­tagegeld bei Erkrankung eines Kindes.

Krankengeld ab dem 43. Krank­heits­tag.

In Höhe von 70 Prozent des Brutto­einkommens bis zur Beitrags­bemessungs­grenze (derzeit 4 987,50 Euro im Monat, Wert für 2023), – bei Arbeitnehmern jedoch maximal 90 Prozent des Netto­einkommens.

Krankengeld auch bei Erkrankung eines Kindes.

Selbst­ständige müssen eine Wahl­erklärung abgeben, um Krankengeld zu beziehen. Alternativ oder zusätzlich können sie auch einen Wahl­tarif mit anderer Höhe oder früherem Beginn des Krankengeldes wählen.