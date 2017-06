Meine Krankenkasse hat eine Reha-Maßnahme abge­lehnt. Ich will wider­sprechen. Bis wann habe ich dafür Zeit? Katrin N., Friedrichs­hafen

Lehnt die Krankenkasse einen Antrag von Ihnen ab, haben Sie einen Monat Zeit zu wider­sprechen. Entscheidend ist, wann der Bescheid in ihrem Brief­kasten war. Beispiel: Das war am 25. Juni. Die Wider­spruchs­frist endet am 25. Juli. Fällt das Fristende auf einen Samstag, Sonn­tag oder gesetzlichen Feiertag, endet die Frist am nächsten Werk­tag. Wenn sich nicht klären lässt, wann der Bescheid ankam, beginnt die Wider­spruchs­frist am dritten Tag nach der Aufgabe zur Post, frühestens also am im Bescheid genannten Datum. Wenn das der 23. Juni ist, beginnt die Wider­spruchs­frist am 26. Juni und endet am 26. Juli. Ihr Wider­spruch muss inner­halb der Frist ankommen. Gut ist ein Fax vorab (Sendebe­richt aufbewahren) oder ein Einschreiben.

Tipp: Versicherte können sich gegen Entscheidungen ihrer gesetzlichen Kranken- oder Pflegekasse mit einem Wider­spruch wehren. Das ist kostenlos – und oft erfolg­reich, wie die Fälle einiger unserer Leser zeigen. Mehr dazu in unserem Special Krankenkasse: Mut zum Widerspruch.