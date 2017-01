© mauritius images / BSIP Geplagt. Auch Kinder klagen über Kopfweh.

Schon Kindern brummt oft der Schädel. Eine Umfrage der Uni Dresden an 14 Schulen ergab: Mehr als zwei Drittel der teilnehmenden Kinder leiden mindestens einmal im Monat an Kopf­schmerz. Die Rate steigt mit dem Alter. So klagten 16,6 Prozent der befragten Erst­klässler über häufiges Kopfweh. Bei den Zwölft­kläss­lern waren es 55 Prozent.