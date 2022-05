Geld liegt auf Eis

Uns steht das Wasser bis zum Hals. Das ist Wilfried Stuck­manns erster Satz am Telefon. Comdirect verweigert ihm zu diesem Zeit­punkt seit über einer Woche den Zugriff auf sein Bank­guthaben. Der pensionierte Lehrer bemerkt den Schlamassel erst­mals, als er beim Italiener nicht mehr mit seiner Kreditkarte zahlen kann. Bald stellt sich heraus, dass sein Geld auf Eis liegt – wie bei russischen Oligarchen. Seine Zahlungs­verpflichtungen kann er nun nicht mehr erfüllen. Die Rate für sein neues Haus etwa. „Die Abbuchung wurde bei uns jetzt retourniert“, schreibt ihm die Sparkasse West­müns­terland am 1. April. Was wie ein Scherz klingt, kostet Geld. Wegen der Nicht­einlösung der Abbuchung seines Darlehens fallen bereits Gebühren an.