Gratiskarte zum Giro­konto und viele Auto­maten Die Haus­bank der Eltern kommt dann infrage, wenn auch alle anderen Kriterien zum jungen Kunden passen. So sollte nicht nur die Konto­führung gratis sein, sondern auch die Karte zum Konto. 156 Banken in unserem Test erfüllen diese Anforderungen und stellen auch keine anderen Bedingungen – wie den Kauf eines Genossen­schafts­anteils oder einen regel­mäßigen Geld­eingang. Außerdem sollte die Bank genügend Auto­maten fürs kostenlose Geld­abheben bieten. Wer Bargeld an einem Geld­automaten zieht, der nicht zur eigenen Bank oder zum Banken­verbund gehört, muss dafür bezahlen. Pro Abhebung können das bis zu 5 Euro sein. Das bietet der Kinder­konto-Vergleich der Stiftung Warentest Konto­bedingungen im Über­blick. Die Stiftung Warentest hat ermittelt, ob und zu welchen Bedingungen Kinder, Schüler, Auszubildende und Studenten ein Konto eröffnen können. Unsere Tabelle zeigt die aktuellen Konditionen für 206 Jugendgirokonten von 137 Banken.

Die Stiftung Warentest hat ermittelt, ob und zu welchen Bedingungen Kinder, Schüler, Auszubildende und Studenten ein Konto eröffnen können. Unsere Tabelle zeigt die aktuellen Konditionen für 206 Jugendgirokonten von 137 Banken. Inter­aktive Tabelle. In unserer Tabelle können Sie nach verschiedenen Kriterien filtern. Außerdem sehen Sie auf einen Klick, zu welchen Konten es Prepaid- oder Stan­dard-Kreditkarten gibt.

In unserer Tabelle können Sie nach verschiedenen Kriterien filtern. Außerdem sehen Sie auf einen Klick, zu welchen Konten es Prepaid- oder Stan­dard-Kreditkarten gibt. Heft­artikel. Sie haben auch Zugriff auf das PDF zum Testbe­richt Jugend­girokonten aus Finanztest 2/2019. Viele dort enthaltene Informationen sind, Stand Juni 2021, noch aktuell. Den neuesten Stand der Angebote zeigt unsere Tabelle Jugendgirokonten.

Sie haben auch Zugriff auf das PDF zum Testbe­richt Jugend­girokonten aus Finanztest 2/2019. Viele dort enthaltene Informationen sind, Stand Juni 2021, noch aktuell. Den neuesten Stand der Angebote zeigt unsere Tabelle Jugendgirokonten. Giro­konten für Erwachsene. Es gibt sie noch: Kostenlose Giro­konten, bei denen alle Buchungen inklusive sind, die Girocard nichts kostet und keine Bedingungen zu erfüllen sind. Der große Girokonto-Vergleich der Stiftung Warentest bietet Details von derzeit 421 Konto­modellen.

Konto-Finder: Für den schnellen Einstieg Ihr Kind hatte bisher noch kein eigenes Konto? Nutzen Sie unser Entscheidungs-Tool! Mit drei Angaben zur Verfügbarkeit, zum Alter des Kindes und zu Ihren Preis­vorstel­lungen führen wir Sie zu Angeboten, die von Interesse sein könnten. {{data.error}} {{accessMessage}} Felder mit einem * müssen ausgefüllt werden. {{ group.input.comment }} {{ group.input.comments[0] }} Bitte wählen: {{value}} {{choice.value}} {{item.text}} Bitte beachten Sie: Wenn Sie unser Empfehlungs­tool nutzen, öffnen sich die Details zu den Angeboten nach Ihrem Klick in der Ergeb­nisliste in einem neuen Browser-Reiter/Browser-Fenster.

Kinder­konten: Zinsen kaum nennens­wert 67 Banken (75 Konto­modelle) zahlen Gutha­benzinsen: Jugendkonten mit Guthabenzinsen. Meistens betragen diese aber nur 0,5 Prozent oder weniger. Sie sind damit kaum nennens­wert. Höhere Zinsen zahlen einige regionale Banken bis zu bestimmten Höchst­beträgen, wie die Förde Sparkasse: Sie gibt 3 Prozent für Guthaben bis 1 000 Euro. Ebenfalls 3 Prozent bieten die Hamburger Volks­bank, die Sparkasse Holstein und die Volks­bank Dresden-Bautzen) für maximal 500 Euro. Das gibt es auf keinem Erwachsenen­konto. Allerdings profitieren davon nur Kunden aus den Geschäfts­gebieten der jeweiligen Banken.

Das richtige Alter fürs Kinder­konto Den idealen Zeit­punkt für das erste Giro­konto gibt es nicht. Viele Banken im Test eröffnen Konten von Geburt an, andere erst für Schul­kinder, und manchmal muss das Kind mindestens zwölf Jahre alt sein. Insbesondere Direkt­banken – die keine Filialen haben – eröffnen sogar erst für Voll­jährige ein Giro­konto. Wann das Kind bereit für ein eigenes Konto ist, entscheiden Eltern am besten anhand der Entwick­lung des Kindes. Der Branchen­verband Deutsche Kredit­wirt­schaft empfiehlt: „Kinder ab zwölf Jahre haben in der Regel die Fähig­keit, eigen­ver­antwort­lich über das eigene Geld zu verfügen.“ Eltern könnten das monatliche Taschengeld regel­mäßig per Dauer­auftrag auf das Konto ihres Kindes über­weisen und junge Menschen lernten so den Umgang mit Konto und Karte.

Eltern müssen Konto­eröff­nung begleiten In der Regel gehen zur Konto­eröff­nung gehen beide Eltern mit dem Kind in die Filiale – möglichst nachdem sie einen Termin vereinbart haben. Dort müssen sich alle ausweisen. Manche erlauben, dass erst ein Eltern­teil mit dem Kind die Konto­eröff­nung erledigt und der andere an den Tagen danach seine Unter­schriften dort leistet. Anderen genügt es, wenn einer vom anderen eine Voll­macht zur Konto­eröff­nung mitbringt.

Online­banking möglich Gleich bei Konto­eröff­nung können sich die jungen Leute entscheiden, ihr Konto auch online zu nutzen. Insgesamt 188 Konto­modelle bieten mindestens ein kostenloses Online­banking-Verfahren: Jugendkonten mit kostenlosem Onlinebanking. Viele Banken haben auch eine Banking-App, mit der sie den Konto­stand checken, Umsätze nach­voll­ziehen, Über­weisungen erledigen und sich über jede Konto­bewegung informieren lassen können. Die Zugangs­daten für das Konto und die Debitkarte (Girocard, früher EC-Karte) kommen per getrennter Post, allgemein dauert das etwa zehn Tage. Mit der Plastikkarte können die Jugend­lichen im Laden bezahlen und auch Geld abheben – auch im Ausland. Am Anfang können Eltern bei vielen Jugend­konten für Bargeld­abhebungen Höchst­beträge pro Woche oder Monat fest­legen.

Konto für Kinder und Jugend­liche Testergebnisse für 206 Jugend­girokonten Anzeigen

Kein Dispokredit für Jugend­liche Es besteht keine Gefahr, dass ein Jugend­licher mehr ausgibt, als sein Konto hergibt. Giro­konten für Minderjäh­rige führen alle Banken nur auf Guthabenbasis. Einen Dispositions­kredit, bei dem das Konto ins Minus rutscht, gibt es erst für Voll­jährige – meist auch erst, wenn sie ein regel­mäßiges Einkommen haben.