Selbst aktiv werden

Unabhängig von den Klima-Versprechen der Anbieter lässt sich die Ernährung klimafreundlich gestalten:

Weniger tierische Lebens­mittel. Fleisch, Wurst, Milch – was vom Tier stammt, verursacht meist hohe Emissionen. Wer vorwiegend Pflanzen­kost isst, kann seinen CO 2 -Fußabdruck effektiv verkleinern. Weitere Tipps stehen in unserem Buch Klimafreundlich essen mit der CO2-Challenge.