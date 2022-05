Klima­anlage für die Wohnung oder das Haus

Im Sommer versprechen Klimageräte schnelle Abkühlung für über­hitzte Wohnungen. Die erste Entscheidung lautet immer: Splitgerät oder Mono­block?

Auch die Stiftung Warentest hat diese Entscheidung getroffen. In unserem aktuellen Test (6/2022) haben wir nur noch Splitgeräte untersucht. Grund: Mono­blöcke sind wenig energieeffizient. In unseren Tests der letzten Jahre ist keines der Geräte über die Note 3,5 hinaus­gekommen. Die Ergeb­nisse für fünf Mono­blöcke aus test 6/2021 finden Sie in einer eigenen Tabelle.