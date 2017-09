Klarspüler im Test: Jeder dritte hinterlässt Flecken

Das Wasser soll gleich­mäßig ablaufen

Häss­liche Flecken treten auf, wenn der Klarspüler mit seinen Aufgaben nicht klar­kommt. In der Spül­maschine soll er das Wasser so gleich­mäßig und komplett vom Geschirr ablaufen lassen, dass es rasch trocknet. Gelingt das nicht, verursachen die Tropfen Probleme: In ihnen sind Salze und Mineralien gelöst, die als häss­liche Beläge zurück­bleiben − sicht­bar auf Gläsern, Besteck und farbigem Geschirr.