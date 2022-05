Zusätzlicher Vorteil der Unterstüt­zungs­leistung: Wer den Kinder­zuschlag bezieht, ist von Kita­gebühren befreit. Schul­kinder bekommen außerdem kostenloses Mittag­essen und haben Anspruch auf das Schulbe­darfs­paket in Höhe von 150 Euro pro Schul­jahr. Darüber hinaus können Eltern die tatsäch­lichen Fahrt­kosten zur Schule erstattet bekommen.

Der Kinder­zuschlag von bis zu 209 Euro pro Kind und Monat ist eine zusätzliche Leistung für einkommens­schwache Familien, die Kinder­armut verringern und die Teilhabe am gesell­schaftlichen Leben fördern soll. Eltern können ihn bekommen, wenn sie genug für sich selbst verdienen, aber ihr Einkommen nicht für ihre gesamte Familie reicht.

Für die Entscheidung über den Antrag kommt es auf die Einkommens­verhält­nisse in den letzten sechs Monaten vor Antrags­stellung an. Bei Miet­wohnungen sind die Wohn­kosten im Antrags­monat maßgeblich, bei Wohn­eigentum wird aus den monatlichen Kosten im Kalender­jahr vor Antrags­stellung ein Durch­schnitts­wert ermittelt.

Das Einkommen und Vermögen der Eltern und des Kindes werden auf den Kinder­zuschlag ange­rechnet – aber in unterschiedlichem Umfang.

So stellen Sie den Antrag auf den Kinder­zuschlag

Den Antrag auf Kinder­zuschlag gibt es auf den Seiten der Familienkasse. Dort können Sie ihn direkt online beantragen. Die Familien­kasse entscheidet auch, ob und in welcher Höhe er bewil­ligt wird. Sofern Sie mit dem Bescheid nicht einverstanden sind, können Sie inner­halb eines Monats nach Bekannt­gabe der Entscheidung in Form des Bescheids Wider­spruch bei der Familien­kasse einlegen. Bleibt sie bei ihrer Entscheidung, können Sie ebenfalls inner­halb eines Monats nach Bekannt­gabe der Entscheidung in Form des Wider­spruch­bescheids Klage beim Sozialge­richt erheben.