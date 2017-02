Erst­mals in einem Kinder­wagentest fanden wir Modelle, deren Tragetaschen lang genug sind für Kinder bis mindestens neun Monate. Das ist wichtig, denn vor diesem Zeit­punkt können viele Kinder noch nicht sitzen. Der Testsieger über­zeugt mit einer guten Tragetasche und einem guten Sitz. Außerdem lobten die Prüfer, dass er sich auf verschiedenen Untergründen sehr gut fahren lässt und der Einkaufs­korb leicht zu beladen ist. Beim zweiten guten Modell über­zeugten unter anderem Federung und Bremsen, der Test­dritte hatte die längste Tragetasche und ließ sich bequem zusammenklappen.

Die Kultmarke Bugaboo wirbt für neue Griffe aus Kunst­leder: „Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir ab Oktober 2016 Schiebe- und Tragebügel im Lederlook für alle Stan­dard­modelle ... anbieten werden.“ Ausgerechnet in diesen Kinder­griffen fanden wir deutliche Mengen Tris-Dichlor­propylp­hosphat (TDCPP) – ein Flamm­schutz­mittel, das vermutlich Krebs erzeugen kann. Kinder halten sich an Griffen fest und lutschen daran. Daher legt die Stiftung Warentest bei Tests von Kinder­wagen für Materialien, die vom Kind erreich­bar sind, in der Regel dieselben strengen Grenz­werte an wie für Klein­kinder­spielzeug. Der Kinder­griff des Bugaboo Buffalo über­steigt den Grenz­wert für TDCPP um ein Vielfaches. Der Wagen ist mangelhaft.

In den Griffen des Teutonia Bliss fanden die Tester deutliche Mengen Naph­thalin. Der Schad­stoff zählt zu den poly­zyklischen aromatischen Kohlen­wasser­stoffen (PAK). Er kann vermutlich Krebs erzeugen. Besorgte Eltern sollten die Griffe entfernen oder über­kleben.

Der Berg­steiger Capri enthält einen Cock­tail verschiedener Schad­stoffe. Im Kinder­griff sowie in der Regenhaube wiesen die Tester Naph­thalin nach. Im Schie­begriff fanden sie deutliche Mengen der Weichmacher DEHP und DINP, sowie im Kinder­griff deutliche Mengen DINP. Die Weichmacher machen Kunststoff weich. Sie können ausdünsten, sich durch Speichel und Schweiß lösen. Das kann sowohl für das Kind als auch die Mutter gefähr­lich werden: DEHP kann die Frucht­barkeit beein­trächtigen und das Kind im Mutterleib schädigen.

Knorr-Baby: Naph­thalin, TCPP und Kipp­gefahr

Zu viel Flamm­schutz­mittel. In den Griffen des Knorr-Baby fanden die Tester ebenfalls deutliche Mengen Naph­thalin sowie im Kinder­griff erhöhte Mengen DEHP. Außerdem wiesen sie in den Textilien deutliche Mengen des Flamm­schutz­mittels TCPP nach. Die EU hat einen Grenz­wert für TCPP in Klein­kinder­spielzeug fest­gelegt, weil es Bedenken hinsicht­lich des krebs­erzeugenden Potenzials gibt.

Aufsatz kann kippen. Gesund­heits­schädliche Substanzen sind nicht das einzige Risiko. Am Knorr-Baby können Eltern einen gefähr­lichen Fehler begehen: Um den Sitz korrekt zu befestigen, müssen sie vier Metall­stifte ins Fahr­gestell einklinken. Sie hören jedoch ein deutliches Einrasten, auch wenn nur zwei Stifte einge­setzt werden. So kann der falsche Eindruck entstehen, der Aufsatz sitze fest. Er kippt jedoch – unter Umständen erst, nachdem das Kleinkind hinein­gesetzt wurde. Ist der Aufsatz in Fahrt­richtung einge­setzt, kann ein nicht ange­schnalltes Kind nach hinten aus dem Wagen fallen. Ist er rück­wärts montiert, kann sich das Kind die Arme quetschen. (Siehe auch Meldung Verletzungsgefahr bei Kombi-Kinderwagen von Knorr-Baby.)

Knorr verspricht Nachbesserung. Die Stiftung Warentest hat die Markt­aufsicht des fränkischen Anbieters verständigt. Diese Behörde mit Sitz in Nürn­berg entscheidet, ob der Wagen so weiterhin vertrieben werden darf. Knorr-Baby kündigte inzwischen an, die Konstruktion ab der nächsten Produktion mit einer Kipp­sperre zu versehen. Im Handels­blatt versprach Geschäfts­führer Peter Hotz oben­drein: „Alle bestehenden Kunden bekommen von uns ein kostenloses Nach­rüstset.“